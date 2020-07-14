Рада планирует ужесточить наказание за угон авто

14.07.2020 15:11

Укринформ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством".

Соответствующее решение поддержали 274 народных депутата, сообщает корреспондент Укринформа.

В объяснительной записке отмечается, что действующее в настоящее время законодательство об уголовной ответственности имеет пробелы, которые не обеспечивают в полной мере действие общей превенции и не позволяют правоохранительным органам осуществлять надлежащее уголовное преследование в соответствующей сфере правоотношений.

Так, действующая редакция диспозиции ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины (УК) и примечаний к ней фактически делает невозможным привлечение виновного к более строгому виду уголовной ответственности в случае, если преступление совершено в значительных или крупных размерах.

Это обусловлено тем, что ч.2 и ч.3 ст. 289 УКУ и пункта 3 примечания к этой статье уголовная ответственность предусмотрена в случае незаконного завладения транспортным средством, если оно нанесло значительный или крупный материальный ущерб, то есть в случае причинения реального ущерба на сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или на сумму более 250 таких минимумов соответственно.

Пунктом 17 постановления Пленума Верховного суда Украины от 23.12.2005 № 14 предусмотрено, что при решении вопроса о том, были ли убытки реальными, необходимо исходить из положений пункта 1 ч. 2 ст. 22 Гражданского кодекса Украины, где указано, что такими убытками есть потери, которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи, а также расходы, что оно сделало или должно сделать для восстановления своего нарушенного права.

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Если транспортное средство не было подвержено никаким повреждениям вследствие незаконного завладения, его техническое состояние не ухудшилось и в восстановлении оно не нуждается или сумма соответствующих расходов меньше указанной в пункте 3 примечания к ст. 289 УКУ, такой квалифицирующий признак, как причинение значительного или большого вреда, отсутствует.

Отсутствие реального ущерба, то есть возвращение пострадавшему транспортного средства, в том числе возвращение транспортного средства владельцу без участия правонарушителя, позволяет последнему избежать более строгого вида уголовной ответственности, поскольку заставляет следователя переквалифицировать преступные действия по ч. 2 или 3 на менее тяжкий состав преступления — ч.1 ст. 289 УКУ.

Таким образом, действующая редакция чч. 2 и 3 статьи 289 УКУ учитывает реально причиненный ущерб от преступления, а не стоимость автомобильного средства, которое было в незаконном завладении и было возвращено пострадавшему правоохранительным органом. Однако такой подход не соответствует ни общественной опасности виновного, ни общему подходу к уголовной ответственности за другие преступления, квалифицирующим признаком которых является совершение преступления в определенном размере (например корыстные преступления: кража, грабеж, разбой и т.д.).

Кроме того, совершение преступлений, предусмотренных ст. 289 УКУ, часто связано с созданием и содержанием мест, в которых осуществляется скрытие, разукомплектование или переоборудование транспортных средств, за что сегодня также не предусмотрена более строгая уголовная ответственность.

"Криминализация этих действий и предусмотрение за них более строгого вида уголовной ответственности усматривается объективно необходимой мерой для повышения эффективности механизмов противодействия таким преступлениям, в том числе общей превенции. Повышение уровня уголовно-правового предупреждения незаконным завладением автотранспортом и разоблачение таких фактов также требует особых изменений в процессуальное законодательство в части проведения негласных следственных (розыскных) действий", — убеждены авторы законодательной инициативы.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), 290 (Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УКУ и ст. 250 (Проведение негласного следственного (розыскного) действия до вынесения решения следственного судьи) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Прогнозируется, что принятие проекта закона обеспечит надлежащую, полную квалификацию за совершение соответствующих деяний и устранение недостатков УКУ, которые позволяют избежать более строгой уголовной ответственности за повторное совершение незаконного завладения транспортным средством или совершение этого преступления в значительном или крупном размерах.

Как следствие, это обеспечит правоохранительные органы более эффективным правовым механизмом противодействия незаконному завладению транспортными средствами, будет способствовать эффективной защите прав владельцев транспортных средств, обеспечит более эффективную защиту соответствующих имущественных прав граждан.

Фото: depositphotos.com

По материалам: ukrinform.ru