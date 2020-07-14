Суд продолжил ночной домашний арест Грымчаку

14.07.2020 17:29

Укринформ

Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения экс-заместителю главы МинВОТ Юрию Грымчаку и его «помощнику» в виде ночного домашнего ареста.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора и продлила срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и его «помощнику». Также продлен до 7 сентября 2020 года включительно срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на обвиняемых», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 22 мая САП направила в ВАКС дело в отношении экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его так называемого "помощника", которых обвиняют в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки.

Грымчака и родного брата его жены Игоря Овдиенко задержали 14 августа 2019 года по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов.

16 августа Деснянский районный суд Чернигова избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6 млн гривень. Впоследствии суд еще дважды принимал решение о продлении ареста, в частности, судья ВАКС 24 декабря продлил срок содержания Грымчака под стражей до 14 февраля 2020 года.

В то же время 30 января ВАКС изменил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей круглосуточным домашним арестом.

По материалам: ukrinform.ru