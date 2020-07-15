Офис Президента поздравил миротворцев с профессиональным праздником

15.07.2020 17:59

Укринформ

Украинские миротворцы участвовали в миротворческих операциях по всему миру, но сегодня мира на наших условиях требует Украины.

Об этом говорится в поздравлении Офиса Президента Украины с Днем миротворца.

Отмечается, что наши бойцы участвовали в миротворческих операциях по всему миру, получив искреннюю благодарность не только от своего народа, но и от многих народов планеты.

«Сегодня в мире нуждается Украина. Мире на условиях Украины. Это главное, за что мы боремся — на дипломатическом фронте, в зоне проведения ООС. Сегодня мы не только чествуем воинов, которые поддерживают мир. Сегодня каждый из нас должен стать хотя бы немного миротворцем. Понять, что без мира невозможно настоящего благосостояния, настоящего развития, настоящей жизни », — акцентировали в ОП.

В Офисе Президента подчеркнули, что воин, который берет в руки оружие, чтобы защищать мир, а не нарушать его, — одна из самых благородных профессий в мире, потому что в каком бы уголке Земли не случилась война и какими бы причинами она была обусловлена, это всегда страшная трагедия, которая противоречит человеческой природе.

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Как сообщал Укринформ, сегодня в Украине отмечают День украинских миротворцев. Этот день установлен постановлением Верховной Рады Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началась участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в «горячих точках» планеты.

По материалам: ukrinform.ru