Правительство поддержало проект закона об ужесточении наказания за “минирования”

15.07.2020 15:39

Укринформ

Кабинет министров поддержал проект закона «О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан».

Решение было принято с доработкой этого документа с внесением технико-юридических правок в течение дня, сообщает корреспондент Укринформа.

Согласно пояснительной записке, целью принятия данного законопроекта является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении либо повреждении объектов собственности, а также обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов госвласти, используемых для их проверки и устранения негативных последствий распространения неправдивой информации.

Законопроектом предлагается установить в качестве обязательного дополнительное наказание в виде конфискации имущества за совершение преступления, предусмотренного статьей 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении либо повреждении объектов собственности).

В законопроекте часть 2 ст. 259 УКУ предлагается изложить в новой редакции, которая устанавливает усиленную уголовную ответственность за деяния, предусмотренные частью 1 этой статьи, если объектами заведомо ложных сообщений стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты либо сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения, или учреждения образования (в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества).

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В документе также подчеркивается, что, по данным Нацполиции, в 2019 году следователи начали досудебное расследование около 2000 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 259 УКУ, что вдвое больше показателей, зарегистрированных за 2018 год. А за январь-март 2020 года было открыто 213 уголовных производств по данной статье.

При этом отмечается, что такие сообщения носят комплексный характер, когда одновременно сообщается о заминировании десятков объектов, и все чаще такие сообщения касаются учреждений здравоохранения, объектов, имеющих большое значение для функционирования общества и безопасности населения и т.п.

По материалам: ukrinform.ru