Шайтанов, террористы и другие громкие дела СБУ: Баканов подвел итоги за полгода

15.07.2020 19:46

Укринформ

За первое полугодие Служба безопасности Украины предотвратила 3 ​​теракта и задержала 4 фигурантов, причастных к их подготовке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ со ссылкой на информацию председателя СБУ Ивана Баканова.

«Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению — это приоритет нашей работы. У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой они веры, политической принадлежности, или какой у них социальный статус», — цитирует пресс-служба Баканова.

Как отмечается, за полгода суды вынесли приговоры лицам, которых ранее задержала СБУ: 53 приговора — за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 — за террористическую деятельность.

Среди важных достижений СБУ — резонансная спецоперация по разоблачению и задержанию генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который подозревается в сотрудничестве с российским ФСБ.

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Также СБУ задержала руководителя и участников агентурной сети спецслужб РФ, которые собирали и передавали информацию об украинских военных объектах, участниках АТО / ООС и тому подобное.

В Грузию экстрадирован один из руководителей ИГИЛ по прозвищу Аль Бара Шишани, которого ранее СБУ задержала в Киевской области.

В целом, 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину, сообщили в пресс-службе СБУ.

Еще 45 приговоров суда вступили в силу: 11 — по признакам государственной измены, 16 — создания террористической группы или террористической организации, 1 — шпионажа.

Сообщается, что за государственную измену к 12 годам заключения, в частности, осужден бывший сотрудник органов МВД, задержанный в ходе спецоперации контрразведчики СБУ. А уличенному на шпионаже гражданину КНР решением суда назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Также досрочно прекращены полномочия 5 иностранных дипломатов за деятельность, противоречащую Венской конвенции о консульских сношениях.

По материалам: ukrinform.ru