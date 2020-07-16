Как относятся украинцы к запрету коммунистической символики

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16.07.2020 20:48

Укринформ

В Украине на сегодня почти одинаковое количество тех, кто поддерживает запрет коммунистической символики, кто против этого запрета и кому это безразлично.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, представленного в Укринформе, сообщает корреспондент агентства.

«Что касается вопроса, вытекающего из закона о декоммунизации, — как вы относитесь к решению о запрете коммунистической символики, то здесь тенденция, похожа на отношение украинцев к решению об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима. Мы видим, что около трети — 32% — с этим согласны, около трети — 34% — не согласны. Тех, кому безразлично — 26%, и это люди, с которыми еще стоит работать», — отметил, представляя исследование, аналитик Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива» Сергей Шаповалов.

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Как отмечалось, несколько больше положительных оценок этого решения в Западном (45%) и Центральном (33%) регионах по сравнению с Югом и Востоком — 22% и 24% соответственно. Около четверти граждан во всех регионах относятся к этому вопросу безразлично. По разнице среди возрастных групп — меньше положительных отношений к запрету коммунистической символики в возрастных категориях старше 60 лет. Среди младших групп респондентов (до 40 лет) больше тех, кого не интересует вопрос запрета коммунистических символов.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 по 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование проводилось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

По материалам: ukrinform.ru