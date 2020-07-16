Кибербезопасность: СБУ вводит обновленную версию платформы MISP-UA

16.07.2020 12:47

Укринформ

Ситуационный центр обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины вводит в действие обновленную версию национальной платформы Malware Information Sharing Platform "Ukrainian Advantage" (MISP-UA) для эффективного противодействия киберугрозам и обмена данными о рисках.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"MISP-UA является платформой, которая в режиме реального времени обеспечивает обмен данными о киберрисках, атаках и инцидентах на объектах критической инфраструктуры, учреждениях и предприятиях, государственных электронных информационных ресурсах", — говорится в сообщении.

Таким образом, по своему функциональному наполнению платформа позволяет укрепить состояние кибербезопасности разных секторов государственного управления и экономики Украины. С ее помощью происходит государственно-частное взаимодействие для совместной защиты информационного и киберпространства государства в целом.

На платформе MISP-UA уже зарегистрированы более 300 пользователей, среди которых государственные и частные предприятия. Они предоставляют сведения о признаках возможного поражения технологических и коммуникационных систем. Использование системы дает возможность киберспециалистам Службы предусматривать пути атак, потенциальные угрозы и инструменты нейтрализации для дальнейшего реагирования.

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СБУ начала внедрение MISP-UA в 2018 году, используя опыт и лучшие практики стран ЕС и НАТО. По результатам использования, учитывая полученный опыт, реализован ряд принципиальных обновлений платформы, которые обеспечивают ее соответствие современным вызовам.

"Собственно, сейчас СБУ использует ее как один из элементов обеспечения национальной безопасности в киберпространстве", — сообщили в пресс-центре.

По материалам: ukrinform.ru