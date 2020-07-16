Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина — Минздрав

Официально

16.07.2020 11:17

Укринформ

По состоянию на 16 июля город Киев и семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области.

Данные по АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Как отмечают в Минздраве, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

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Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, по состоянию на 16 июля в Украине лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки — 848.

По материалам: ukrinform.ru