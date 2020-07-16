Назвали пороговые баллы для ВНО по математике и физике

16.07.2020 14:00

Укринформ

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определила порог сдал/не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике — на уровне 12 баллов.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 16 июля, которое транслировалось на Facebook Министерства образования и науки, сообщает корреспондент Укринформа.

"Пороговый балл ВНО по математике в этом году составляет 9 баллов. В соответствии с установленным пороговым баллом количество участников, которые не преодолевают порог, равно 19 334, или 12,71%, количество участников, которые преодолевают порог, 132 тыс. 745, или 87,29%", — отметил на заседании комиссии глава УЦОКО Валерий Бойко.

Также комиссия приняла решение установить пороговый балл ВНО по физике на уровне 12 баллов. В соответствии с установленным пороговым баллом количество участников, которые не преодолевают порог, равно 8%, или 1713 участников ВНО по физике.

Порог "сдал/не сдал" — это минимальное количество тестовых баллов, которое должен набрать участник/участница за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100-200 баллов и иметь возможность участвовать в конкурсном отборе в вуз.

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Результаты участников по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной (по предметам, результаты тестирований по которым засчитываются как оценку за ГНА) будут размещены на страницах участников ВНО на следующий день после каждого заседания экспертной комиссии.

Тестирование по математике состоялось 25 июня, ВНО сдавали 152 тыс. 180 человек.

Тестирование по физике прошло 2 июня, ВНО сдавали 22 284 человека.

Как сообщал Укринформ, с 25 июня по 17 июля в Украине проходит основная сессия внешнего независимого тестирования.

Заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал/не сдал" по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранных языкам, биологии состоится 23 июля, по географии, химии — 28 июля.

По материалам: ukrinform.ru