Суд арестовал «луцкого террориста» на два месяца без права залога

Городской районный суд Луцка избрал меру пресечения для террориста Максима «плохого» Кривоша, который пару дней назад захватил автобус и держал в заложниках 13 людей.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Буквально только в Луцке избрали меру пресечения для террориста Максима Кривоша. Согласно решению суда, как минимум два месяца он проведет за решеткой. Также суд постановил, что выйти под залог Кривошу не удастся.

Сам «луцкий террорист» в суде заявил, что в вопросе меры пресечения полностью возлагается на решение суда. С мерой пресечения Кривош согласился и не планирует подавать апелляцию.

Напомним, ранее мы писали, что суд избирает меру пресечения для «луцкого террориста».