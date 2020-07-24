Культура на карантине: УКФ запускает новый проект в поддержку деятелей искусства

24.07.2020 16:45

Укринформ

В начале августа 2020 года Украинский культурный фонд планирует объявить новую конкурсную программу «Культура+».

Как сообщается на сайте УКФ, цель программы — содействие новым партнерствам и формированию в Украине общих ценностей гражданского общества.

«Приоритеты программы «Культура+»: поддержка создания новых/привлечение существующих художественных форматов и практик с инновативным подходом для преодоления дистанции, ограничений и социокультурных проблем, вызванных COVID-19; поддержка формирования новых и развития устойчивых партнерств культурных операторов и социально ответственного бизнеса, в частности, в сфере ККИ через совместное создание новых продуктов/решений для решения общественных проблем, причинами которых являются вызовы современности (в частности, COVID-19); поддержка культурных проектов межотраслевого сотрудничества с привлечением сфер медицины и защиты окружающей среды; поддержка культурных программ общественной реинтеграции исключенных групп, в т.ч. ветеранов АТО/ООС, детей, лишенных родительской опеки, бывших узников и других; обеспечение культурного развития громад из «депрессивных регионов» либо из зон действия стихийного бедствия», — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что заявителями программы могут быть юридические лица всех форм собственности и физические лица-предприниматели, зарегистрированные на территории Украины, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусств и имеющие команду с опытом совместной реализации культурных проектов.

В рамках программы «Культура+» будут иметь поддержку все типы проектов, индивидуальные, проекты международного и национального сотрудничества.

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«Культура +» нацелена на генерирование новых креативных решений через поддержку продуктов широкого круга всех секторов культурных и креативных индустрий.

«Бюджет программы — 90 млн грн (2020 год — 80 млн грн; 2021 год — 10 млн грн). Максимальная сумма гранта — 2 млн грн. Подробная информация о программе будет обнародована в день объявления приема проектных заявок — 3 августа 2020 года», — уточнили в УКФ.

По материалам: ukrinform.ru