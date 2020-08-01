Умер заместитель командира Украинской добровольческой армии комбат Червень

01.08.2020 18:40

Укринформ

Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), комбат 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт («Червень») умер после продолжительной болезни.

Об этом сообщается в Фейсбуке на странице батальона, передает Укринформ.

"Дорогие побратимы, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата Друга Червня Andriy Gergert Андрей Гергерт.

Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", — говорится в сообщении.

В батальоне просят молитвой вспомнить комбата, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. Обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже.

Как сообщал Укринформ, Андрей Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Имеет жену и четверых детей.

Ранее у Гергерта диагностировали онкологическое заболевание.

По материалам: ukrinform.ru