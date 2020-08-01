Умер заместитель командира Украинской добровольческой армии комбат Червень
Умер заместитель командира Украинской добровольческой армии комбат Червень
01.08.2020 18:40
Укринформ
Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА), комбат 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт («Червень») умер после продолжительной болезни.
Об этом сообщается в Фейсбуке на странице батальона, передает Укринформ.
"Дорогие побратимы, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего Комбата Друга Червня Andriy Gergert Андрей Гергерт.
Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", — говорится в сообщении.
В батальоне просят молитвой вспомнить комбата, который долгое время боролся с тяжелой болезнью. Обо всех похоронных мероприятиях сообщат позже.
Как сообщал Укринформ, Андрей Гергерт награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Имеет жену и четверых детей.
Ранее у Гергерта диагностировали онкологическое заболевание.
По материалам: ukrinform.ru