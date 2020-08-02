Инфекционист объяснил, почему лето "не убило" коронавирус

02.08.2020 13:19

Укринформ

Влажность и высокая атмосферная температура не убивают вирус, а препятствуют его широкому распространению.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбук написал инфекционист Киевской городской клинической больницы Евгений Дубровский.

"Самый важный параметр – влажность. Доказано, что высокая абсолютная влажность препятствуют распространению вирусов в воздухе. Исследования утверждают, что высокая влажность препятствует длительному нахождению вирусных частиц в воздухе. Они быстро оседают на землю и не могут перемещаться на большие расстояния. Летом воздух намного более насыщен влагой. Больше 9 г/м3. Зимой наоборот – сухой и холодный. Это первый плюс к пониманию сезонности ОРВИ", — написал Дубровский.

По его словам, доказано, что в странах с высокой атмосферной температурой эпидемии ОРВИ сопровождаются значительно меньшим числом заболевших.

"Ученые ставят важный акцент – важна даже не столько сама температура, как ее резкие колебания. Крепкий мороз, как и сильная жара, одинаково эффективны в препятствии распространения вирусов. Огромное исследование уже в контексте коронавирусной эпидемии доказало, что неблагополучные африканские страны, перенаселенная Индия, развитая Австралия (лучше всех в мире произвела массовое тестирование) одинаково легко переносят эпидемию, с намного меньшим числом заболевших, чем в США и Европе", — пишет Дубровский.

Также врач отметил высокую роль ультрафиолета в защите от вирусов, в том числе и коронавирусов. Это касается как солнечного света, так и кварцевых ламп, которые используются в больницах.

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"Доказано: ультрафиолет не оставляет респираторным вирусам никаких шансов. Солнечный летний свет – отличная защита воздуха и поверхностей от скопления и размножения вирусов. На гриппе изучено. И на коронавирусе уже тоже. Тем более, больничный жесткий ультрафиолет", — написал Дубровский.

Также врач отметил, что немалую роль в защите от вирусов играет иммунитет.

"Доказано, что летом у населения иммунитет значительно выше (находится на нормальном базовом уровне), чем в холодные поры года. Этому способствует много факторов: витамин D и его действие на иммунную систему, полноценное витаминизированное питание, отсутствие переохлаждения, больше возможности для отдыха и восстановления. Иммунитет – лучшая защита и практически единственное лекарство от вирусов", — написал Дубровский.

Кроме того, препятствует распространению заболевания социальная дистанция, особенно то, что в летний период такие учреждения, как школы, детсады, университеты и общежития пусты.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 2 августа, в Украине лабораторно подтверждены 72 168 случаев заболевания COVID-19, из них 1112 зарегистрированы за последние сутки.

Фото: iStock

По материалам: ukrinform.ru