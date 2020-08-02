Спалах коронавірусу в ОРДЛО: Україна скасувала обов’язкову самоізоляцію для осіб з окупованих територій

З 1 серпня скасовується обов’язкова самоізоляція для осіб, які прямують в Україну з окупованих територій Донбасу та анексованого Криму. Самоізоляцію для тих, хто в’їжджає з окупованих територій скасовано через зміни, прийняті Кабміном щодо постанови номер 641.

«З 1 серпня постанова набуває чинності, і з цієї дати під самоізоляцію тепер не попадають громадяни, які перетинають лінію розмежування та межу з Кримом, слідуючи з окупованих територій», — повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Варто зауважити, що наразі на окупованих територіях Донбасу зафіксовано спалах коронавірусної хвороби COVID-19. Примітно, що окупаційна влада не застосовує режим самоізоляції в ОРДЛО.

Так, станом на 31 липня, на окупованій території Луганської області (ОРЛО) зафіксовано 612 випадків зараження коронавірусом. Епідеміологічна ситуація на окупованій території Донецької області (ОРДО) набагато гірша — за останню добу там виявили 18 хворих, але в цілому зареєстровано понад 1700 інфікованих COVID-19.

Від COVID-19 в ОРДЛО померли більше 100 осіб. Настільки різкий спалах захворювання в ОРДЛО свідчить про масове зараження, яке відбулося у місцях масового скупчення цивільних людей.

Нагадаю, що за останні місяці таким найбільшим зібранням були так звані «паради Перемоги» у Донецьку і Луганську 24 червня.

Особливістю проведення цих парадів було нехтування правилами карантину в умовах епідемії коронавірусу — присутні військовослужбовці та цивільні, у більшості своїй, не мали медичних масок і антисептиків, які б унеможливили поширення інфекції.

Особлива небезпека цих «парадів» полягала в тому, що в окупованому Луганську у військових колонах марширували неповнолітні особи — представники т.зв. «юнармії» та вихованці «кадетського козачого корпусу». Тобто, окупаційна влада свідомо створила ризик масового зараження найбільш вразливих верств населення.

Аналітичний відділ ГІ «Права Справа» вже тоді попереджав, що проведення цих «парадів» без використання засобів індивідуального захисту призведе до різкого спалаху смертельної хвороби.

Станом на 24 червня, на момент проведення «параду», на окупованій Донеччині кількість людей, які захворіли на COVID-19 досягла 1069. На окупованій Луганщині заявляли про 494 випадки захворювання на коронавірус. Станом на 31 липня, в ОРЛО зафіксовано 609 випадків зараження коронавірусом, а на окупованій території Донецької області (ОРДО) — понад 1700 інфікованих COVID-19.

Аналітики «Права Справа» також зазначали, що Росія використає ці «паради» для штучного загострення епідеміологічної ситуації не лише на тимчасово окупованих територіях, але і на підконтрольних Україні районах Донеччини і Луганщини. Інкубаційний період захворювання становить від 14 до 30 діб. Тобто, нинішній різкий спалах епідемії в ОРДЛО підтвердив цю теорію: порівняно з попередніми місяцями, рівень захворювання зріс до 40 відсотків. Причому були зафіксовані також і летальні випадки.

Водночас ватажки «Л/ДНР» умисно спростили перетин кордону між ОРДЛО та Російською Федерацією. З 25 червня окупаційна влада відкрила КПВВ і спростила процедуру потрапляння цивільного населення «Л/ДНР» на територію Росії — третьої країни у світі за кількістю уражених і померлих від коронавірусу. Переміщення людей відбувається організованими групами й автобусами.

Окупаційні адміністрації видали розпорядження, що особи, які перетинають кордон, не підлягають обов’язковому 14-денному карантину. Це свідчить про штучне загострення окупантами епідеміологічної ситуації. Примітно, що російська сторона і «Л/ДНР» заявили про плани до 10 листопада відкрити додаткові контрольні пункти в’їзду-виїзду на території Луганської області — пішохідний і автомобільний переходи біля міста Щастя і селища Золоте. Тобто, неконтрольований потік громадян України, які мешкають в ОРДЛО, призведе до погіршення епідеміологічної ситуації вже безпосередньо на території України. І з цими загрозами доведеться зіткнутися безпосередньо військово-цивільним адміністраціям Донецької і Луганської областей. Адже на підконтрольній Україні території цих областей перебуває найбільша кількість т.зв. «вимушених переселенців», які отримують соціальні пільги і пенсії та регулярно відвідують ОРДЛО.

Таким чином Росія створює ситуацію щодо штучного погіршення епідеміологічної ситуації як на тимчасово окупованій, так і на підконтрольній Україні території.

І Кремль з терористами з ОРДЛО використають це для тиску на українську сторону. Тобто, з одного боку, Київ будуть звинувачувати в погіршенні гуманітарної складової, а з іншого — Україна ризикує отримати масштабний спалах COVID-19.

Попри ці наявні загрози, українська сторона не привертає увагу міжнародних спостерігачів СММ ОБСЄ, а також міжнародних партнерів у рамках Мінських домовленостей і нормандської підгрупи, до погіршення епідеміологічної ситуації на непідконтрольних територіях.

Зокрема, офіційний Київ не пов’язує новий спалах епідемії з так званими «парадами Перемоги» і планів РФ з дестабілізації епідеміологічної ситуації в Україні.

Українська сторона повинна б наполягати на цьому аспекті в роботі гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи в Мінську.

У цьому контексті вельми показовим є той факт, що Європейський Союз, у своїй заяві щодо агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, закликав негайно розпочати підготовчі та будівельні роботи до відкриття пунктів пропуску в Золотому та Щасті Луганської області.

«Ми вітаємо підтвердження в гуманітарній робочій групі готовності до одночасного відкриття двох додаткових контрольних пунктів в’їзду-виїзду у Золотому та Щасті Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року. Ми закликаємо негайно розпочати підготовчі та будівельні роботи», — йдеться у заяві. Київ має заздалегідь інформувати світову спільноту про те, що Україна може опинитися на межі епідеміологічного лиха. Тим більше, що на підконтрольних районах Луганської і Донецької областей взагалі не проводиться превентивних заходів із запобігання ймовірних спалахів інфікування коронавірусом.