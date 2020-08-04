В Украине создали интерактивную карту безопасности на дорогах

04.08.2020 09:06

Укринформ

В сервисе открытых данных транспортной отрасли появился новый раздел, который содержит актуальную информацию об улучшении безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

Как передает Укринформ, об этом со ссылкой на министра инфраструктуры Владислава Криклия сообщается сайте ведомства.

В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале находится интерактивная карта с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме того, данные об исполнителях и статусе этих объектов. Это строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установка автономного освещения для улучшения видимости в темное время суток, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении", закупка аварийно-спасательных машин ГСЧС для выезда на место ДТП.

"Безопасные и качественные дороги в Украине — наш приоритет. В этом году мы восстанавливаем рекордное количество километров автодорог, поэтому должны, прежде всего, заботиться о безопасности людей на дорогах. 5% всего Дорожного фонда (в этом году это 3,2 млрд грн) предусмотрены на финансирование Государственной программы повышения безопасности дорожного движения. И мы ее выполняем. Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли. И будем дальше работать над максимальной прозрачностью и открытием данных в отрасли", — сообщил Криклий.

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В сервисе открытых данных транспортной отрасли ранее был создан раздел о габаритно-весовом контроле на дорогах. Он содержит данные о количестве проверенных инспекторами Укртрансбезопасности авто, составленных актов нарушений, начисленной платы за проезд. Кроме того, с помощью нового ресурса можно проследить динамику проверок в разных регионах Украины, увидеть, сколько работников привлечены к этой работе и в какой области выявлено больше всего нарушений.

По материалам: ukrinform.ru