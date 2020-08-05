Школы в условиях пандемии: Минобразования дало рекомендации

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05.08.2020 16:45

Укринформ

С 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, а ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуется учиться дистанционно или на экстернате.

Как передает Укринформ, соответствующие рекомендации для начала учебного года обнародовало Министерство образования и науки.

"Согласно рекомендациям Минздрава и ВОЗ, во время образовательного процесса в учреждениях необходимо придерживаться принципов социального дистанцирования и правил гигиены, использовать средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений", — говорится в сообщении.

Так, до старта учебного года руководителям заведений рекомендовано:

— обеспечить школы дезинфицирующими и моющими средствами, средствами индивидуальной защиты;

— оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;

— создать условия для социального дистанцирования и избежания скоплений.

Чтобы создать условия для дистанцирования, в частности, рекомендовано:

— открыть несколько входов в здание;

— увеличить расстояние между партами;

— использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

— выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

— использовать большие помещения — в частности актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения;

— при благоприятных погодных условиях проводить занятия на открытом воздухе;

— установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях заведения МОН рекомендует закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Во время уроков учителям следует выбирать виды деятельности, которые минимизируют непосредственный физический контакт между учениками, в частности уменьшая количество коммуникационных упражнений, как то проведение утреннего круга.

МОН рекомендует заведениям ввести гибкую структуру учебного года — предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации.

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Кроме того, в начале нового учебного года, согласно рекомендациям, учителя должны выяснить уровень освоения учебного материала, который ученики изучали дистанционно в конце учебного года 2019/2020, и определить необходимость повторно изучать этот материал. Общение педагогов с родителями следует осуществлять преимущественно дистанционно с помощью доступных средств связи.

Работа групп продленного дня и внешкольных занятий должна так же быть организована с учетом временных рекомендаций Главного государственного санитарного врача относительно противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях.

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МОН также рекомендует предложить родителям учеников с хроническими легочными болезнями, расстройствами иммунной системы, заболеванием сахарным диабетом и др. продолжить обучение по более безопасными для них формам — как то на экстернате или дистанционно.

Как сообщал Укринформ, Кабинет министров продлил общенациональный карантин, установленный из-за пандемии COVID-19, до 31 августа 2020 года. В регионах устанавливается один из четырех уровней эпидемической опасности — "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный". При "красном" уровне посещение учебных заведений соискателями запрещено, образовательный процесс будет происходить дистанционно.

По материалам: ukrinform.ru