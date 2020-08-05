Шмыгаль поручил министрам провести селекторное совещание с мэрами относительно карантина

05.08.2020 14:26

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Максиму Степанову, министру развития громад и территорий Алексею Чернышову и министру Кабмина Олегу Немчинову организовать селекторное совещание с мэрами городов относительно карантина.

Об этом глава правительства сказал во время заседания в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я попрошу министра здравоохранения, министра регионального развития, министра Кабинета Министров организовать селекторное совещание с мэрами городов, где мы сможем говорить и снять все проблемные вопросы, чтобы мэры также поняли, как работает система защиты граждан", — сказал Шмыгаль.

Он призвал Минздрав продолжать разъяснение того, каким образом работает карантин, какая ситуация в районах. "Здесь нужен нормальный диалог, надо говорить с людьми, с местными властями", — добавил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что "оранжевых" или "красных" зон не так много, поэтому призвал с пониманием относиться к введению ограничений.

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Как сообщал Укринформ, 31 июля на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были установлены новые уровне эпидемической опасности распространения COVID-19: к "красному" отнесены города Луцк и Тернополь, Кицманский район Черновицкой области.

В Тернополе городские власти решили с 3 августа не усиливать карантин несмотря на решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС причислить город к красному уровню эпидемической ситуации.

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Ранее городские власти Луцка заявили, что не согласны с тем, что город относится к красному уровню эпидемической опасности относительно коронавируса и не будут принимать никаких решений об остановке транспорта или закрытии каких-либо заведений.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко напомнил мэрам об ответственности за отказ усиливать карантин в "красной" зоне.

По материалам: ukrinform.ru