Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Общество
Таисия Слепцова0

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Фото

09.08.2020 20:14

Укринформ

Украинским медикам вручили награды "Орден святого Пантелеймона" и "Медаль святого Пантелеймона".

Как передает корреспондент Укринформа, церемония награждения состоялась в столичном выставочном центре «Парковый».

Почтенный совет награды с участием представителей региональных советов выбрал по одному победителю в следующих номинациях: «Лучший врач», «Лучший медицинский работник», «Новатор здравоохранения», «За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении», «Образец служения обществу», «За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины» (для иностранцев).

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Медиков наградили орденом и медалями святого Пантелеймона//Фото: Евгений Котенко, Укринформ

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

По материалам: ukrinform.ru


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