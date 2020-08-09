Лучших медиков Украины наградили орденом и медалями святого Пантелеймона

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09.08.2020 20:14

Укринформ

Украинским медикам вручили награды "Орден святого Пантелеймона" и "Медаль святого Пантелеймона".

Как передает корреспондент Укринформа, церемония награждения состоялась в столичном выставочном центре «Парковый».

Почтенный совет награды с участием представителей региональных советов выбрал по одному победителю в следующих номинациях: «Лучший врач», «Лучший медицинский работник», «Новатор здравоохранения», «За достижения в международном сотрудничестве в здравоохранении», «Образец служения обществу», «За личный весомый вклад в развитие здравоохранения Украины» (для иностранцев).

Медиков наградили орденом и медалями святого Пантелеймона//Фото: Евгений Котенко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru