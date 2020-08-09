Шмыгаль анонсировал "нормальный учебный год" в Украине

09.08.2020 11:38

Укринформ

"Нормальный учебный год" в Украине начнется 1 сентября.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться на дому, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют", — сказал Шмыгаль.

По его словам, в тех регионах, которые попадут в "красную" зону пл распространениею COVID-19, "будет введен карантин такой же, который вводится при других эпидемиях".

"Например, когда существует эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу", — объяснил премьер.

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В Министерстве здравоохранения ранее отметили, что дистанционного обучения для всех, как это было весной, не будет, а "с сентября ученики должны вернуться за парты". Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разработал рекомендации обучения для учебных заведений, их поддержали и в Министерстве образования и науки (МОН).

В Минздраве и МОН выразили уверенность в том, что большинство детей с сентября будет учиться очно. Однако в отдельных регионах возможна и дистанционная форма обучения.

С 1 августа Украина делится на четыре зоны, в соответствии с ситуацией по распространению COVID-19 в регионах: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Не смогут посещать учебные заведения, согласно постановлению Кабмина, только дети, которые будут находиться в так называемой "красной" зоне.

По материалам: ukrinform.ru