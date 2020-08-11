Минюст запускает новый Единый госреестр

11.08.2020 21:17

Укринформ

Министерство юстиции вечером 11 августа запускает новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Фейсбуке.

"Сегодня вечером мы запускаем в работу новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Миграция данных из старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна благодаря эффективной и слаженной работе ГП «Национальные информационные системы»", — написал Малюська.

По словам министра, новый ЕГР безуспешно пытались написать и запустить в работу в течение последних 9 лет.

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Малюська заметил, что старый ЕГР давно не отвечал требованиям законодательства и не давал возможности для совершенствования своего функционала, поэтому новый софт был объективно необходим

По материалам: ukrinform.ru