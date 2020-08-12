Кабмин уточнил перечень учреждений Национальной академии меднаук

12.08.2020 18:13

Укринформ

Кабинет Министров утвердил перечень научных учреждений, которые входят в состав Национальной академии медицинских наук Украины.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 12 августа без обсуждения.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект постановления разработан с целью упорядочения перечня научных учреждений, находящихся в ведении Национальной академии медицинских наук Украины.

Согласно документу в Национальную академию медицинских наук входят 34 института, Научно-практический центр эндоваскулярной нейрорентгенхирургии НАМН, Научный центр радиационной медицины АМН.

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Также документом признается утратившим силу постановление КМУ № 953 от 3 июня 1999 года, согласно которому в состав НАМН входило 17 научных учреждений и институтов.

По материалам: ukrinform.ru