Киберполиция совместно с компанией "Киевстар" заблокировала мошеннический сайт

12.08.2020 13:35

Укринформ

Работники киберполиции совместно с компанией «Киевстар» заблокировали мошеннический ресурс, который внешне был похож на ресурс телекоммуникационной компании.

Об этом сообщает департамент киберполиции Национальной полиции, передает Укринформ.

"Злоумышленники создали фишинговый сайт, который внешне был похож на ресурс телекоммуникационной компании. Мошенники предлагали абонентам установить мобильное приложение для получения определенных бонусов. Однако в случае установления такого приложения злоумышленники могли получить доступ к телефону и персональным данным пользователей", — говорится в сообщении.

Фишинговый ресурс был заблокирован и были приняты меры по недопущению доступа к персональным данным абонентов.

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Киберполиция советует абонентам тщательно проверять источники и устанавливать только официальное программное обеспечение и не разглашать персональные данные посторонним лицам.

В ведомстве отмечают, что обещание выгоды (выигрыш, денежное вознаграждение, более выгодные условия пользования услугами и т. п.) является характерной чертой мошенничества, и если во время разговора с представителями мобильных операторов возникают сомнения, нужно звонить на официальную горячую линию или в call-центр оператора.

Фото: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины / Facebook

По материалам: ukrinform.ru