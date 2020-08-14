Дельцам, стремившимся довести госпредприятие до банкротства, помешала СБУ

14.08.2020 01:12

Укринформ

Сотрудники СБУ задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов.

В результате сделки злоумышленники планировали завладеть 14 целостными имущественными комплексами, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, в течение 2018-2019 годов руководство госпредприятия подписало несколько десятков заведомо убыточных договоров с подконтрольной им агрофирмой. Чиновники способствовали заключению контрактов об оказании хозяйственных услуг и закупке сельхозпродукции по завышенным ценам.

Таким образом перед коммерческой структурой был искусственно сформирован долг более чем в 60 миллионов гривень. Погашение этой фиктивной кредитной задолженности агрофирма пыталась добиться за счет имущества госпредприятия.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) правоохранители провели 18 обысков по местам жительства и в офисах фигурантов в Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Одесской, Луганской, Киевской областях и в столице.

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Изъяты бухгалтерская документация, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности, сообщили в СБУ.

Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru