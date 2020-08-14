Епифаний: Православная церковь Беларуси имеет право на Томос

14.08.2020 01:56

Укринформ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал беларусский народ защитить демократическое и независимое будущее своего государства.

Как передает Укринформ, об этом Епифаний написал в Фейсбуке.

"Хочу пожелать беларусскому народу с Божьей помощью найти свой собственный ответ на вызовы, защитить свои достоинство и свободу, демократическое и независимое будущее своего государства. Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращения насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом ради мирного выхода из кризиса", — написал Епифаний.

Кроме того, он отметил, что у Православной церкви Беларуси есть основания и право просить о Томосе.

"По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание", — подчеркнул предстоятель ПЦУ.

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Как сообщалось, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

По материалам: ukrinform.ru