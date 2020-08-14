НАБУ завершило расследование по делу Омеляна

14.08.2020 17:38

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по делу экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследование возможных незаконных действий экс-министра инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено. 14 августа 2020 года бывшему топ-чиновнику открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", — говорится в сообщении.

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Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 211 Уголовного кодекса Украины ("Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшающего поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах»).

Как сообщал Укринформ, 19 июня 2020 года экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну сообщили о подозрении в совершении незаконных действий, в результате которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн.

По данным НАБУ, экс-министр в декабря 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20% несмотря на то, что один из этих сборов — административный — является доходной частью госбюджета, поэтому изменить его размер мог только парламент.

По материалам: ukrinform.ru