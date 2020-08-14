Правозащитные организации потребовали от властей Беларуси освободить задержанных украинцев

13.08.2020 23:01

Укринформ

Ряд украинских правозащитных и общественных организаций требуют освободить задержанных в Беларуси украинцев Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Как передает Укринформ, соответствующее заявление опубликовано на странице Крым.SOS в Фейсбуке.

Отмечается, что 12 августа около 17:40 украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были задержаны в Минске возле площади Победы сотрудниками ГАИ. Это зафиксировали на видео свидетели. Также отмечается, что место пребывания Реуцкого и Васильева неизвестно, а связь с ними отсутствует.

В связи с этим правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить безосновательно и незаконно задержанных украинцев и проинформировать посольство Украины в РБ о месте их пребывания и основания задержания.

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Как сообщалось, 12 августа в украинском МИД заявили, что в Минске задержали граждан Украины Реуцкого и Васильева.

Перед этим в Минске силовики провели обыск у правозащитницы Татьяны Ревяко, у которой останавливались Реуцкий и Васильев. Следователи изъяли компьютер Реуцкого, компьютер Ревяко и паспорт Васильева.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что посольство Украины в Беларуси принимает меры для установления места пребывания и условий содержания Реуцкого и Васильева.

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В Беларуси 9 августа состоялись президентские выборы. По объявленным ЦИК предварительным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,23%, у оппозиционного кандидата Светланы Тихановской — 9,90% голосов.

В ночь на понедельник, 10 августа, в городах Беларуси начались акции протеста против фальсификации выборов. Силовики жестоко разгоняют протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Фото: hromadske.ua

По материалам: ukrinform.ru