СБУ раскрыла "схемы" занижения стоимости импорта на миллионы гривень

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14.08.2020 04:54

Укринформ

Служба безопасности Украины изобличила ряд отечественных компаний экспресс-доставки в многомиллионном уклонении от уплаты таможенных сборов и платежей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, несколько ключевых операторов рынка в течение 2017-2020 годов нелегально ввозили в Украину высоколиквидные товары под видом экспресс-отправлений. Речь идет, в частности, об импорте электронной техники, брендовой одежды и аксессуаров, дорогих автозапчастей.

Чтобы избежать растаможки груза, перевозчики вносили в товарно-сопроводительные документы недостоверные сведения относительно его наименования и цены, а также ввозили товар мелкими партиями. По предварительным подсчетам, в результате таких действий только в 2019-2020 годах государственный бюджет недополучил 27 миллионов гривень обязательных платежей.

Отмечается, что очередной незаконный трансфер из-за границы оперативники спецслужбы обнаружили накануне в аэропорту «Борисполь». В таможенной зоне аэропорта задержали партию незадекларированных товаров из Азии на более чем 300 тысяч долларов.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов), правоохранители провели обыски по местам жительства и в офисах фигурантов дела в Киеве.

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Во время следственных действий изъята документация и электронные носители, содержащие информацию о финансово-хозяйственных операциях, печати юридических структур и физических лиц, предположительно задействованных в сделках, и более 1,3 миллиона гривеь.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам: ukrinform.ru