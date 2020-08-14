В Крыму нет проблем с водой — Кулеба обвинил Россию во лжи

Глава МИД Украины уверен, что на аннексированном Россией полуострове нет никаких проблем с водой. А то, что в Москве говорят о гуманитарном кризисе — не больше, чем выдумка.

Об этом Дмитрий Кулеба рассказал в интервью «UA: Украинское радио«, пишет «НБН«.

По словам министра, на сегодняшний день жители полуострова имеют полноценный доступ к воде:

«Конечно же, если действительно начнется гуманитарный кризис, нам придется думать о помощи для крымчан. Но я напомню, что, в соответствии с международным правом, оккупанты полностью несут ответственность за ситуацию на оккупированной территории».

Кулеба отметил, что проблемы с водой имеют лишь военные базы РФ, которые расположены в Крыму и тяжелая промышленность. Но у обычных людей всё хорошо:

«Возобновить воду в Крым мы сможем лишь после полной деоккупации».

Напомним, ранее мы писали, что в РФ недовольны тем, что Украина не запускает воду в Крым.