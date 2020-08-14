Задержанные в Минске украинцы уже на свободе — правозащитница
Задержанные в Минске украинцы уже на свободе — правозащитница
14.08.2020 10:13
Укринформ
Задержанные во время протестов в Минске украинцы Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже на свободе.
Об этом сообщила супруга Реуцкого Александра Дворецкая в Фейсбук, передает Укринформ.
"Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в Посольство Украины в РБ. Детали позже", — сообщила она.
Продолжение следует…
По материалам: ukrinform.ru