Задержанные в Минске украинцы уже на свободе — правозащитница

14.08.2020 10:13

Укринформ

Задержанные во время протестов в Минске украинцы Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже на свободе.

Об этом сообщила супруга Реуцкого Александра Дворецкая в Фейсбук, передает Укринформ.

"Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в Посольство Украины в РБ. Детали позже", — сообщила она.

Продолжение следует…

По материалам: ukrinform.ru