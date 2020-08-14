Задержанные в Минске украинцы уже на свободе — правозащитница

Общество
Таисия Слепцова0
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Задержанные в Минске украинцы уже на свободе - правозащитница

Задержанные в Минске украинцы уже на свободе — правозащитница

14.08.2020 10:13

Укринформ

Задержанные во время протестов в Минске украинцы Евгений Васильев и Константин Реуцкий уже на свободе.

Об этом сообщила супруга Реуцкого Александра Дворецкая в Фейсбук, передает Укринформ.

"Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в Посольство Украины в РБ. Детали позже", — сообщила она.

Продолжение следует…

По материалам: ukrinform.ru


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