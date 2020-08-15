ЦИК установила формы избирательной документации на местных выборах

15.08.2020 05:56

Укринформ

Центральная избирательная комиссия установила ряд форм избирательной документации на местных выборах и внесла изменения в ТИК.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

Комиссия установила 41 форму избирательной документации, рекомендованную для использования при организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года. Решение принято с целью содействия политическим партиям и избирателям, которые баллотируются в порядке самовыдвижения, в реализации их прав при организации подготовки и проведения местных выборов.

При этом в ЦИК отметили, что указанные формы носят рекомендательный характер. А их несоблюдение соответствующими субъектами и другими участниками избирательного процесса таких выборов в случае указания в них предусмотренных Избирательным кодексом Украины сведений не является основанием для отказа в реализации прав соответствующих субъектов.

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Также утверждены средние нормы расходов территориальных и участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение местных выборов 25 октября 2020 года. Указанные расходы касаются, в частности, оплаты труда членов избирательных комиссий, возмещения расходов на содержание помещений, транспортных услуг и изготовление избирательных бюллетеней, бланков протоколов УИК о подсчете голосов избирателей на избирательных участках, информационных плакатов, другой избирательной документации.

Кроме того, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины Комиссия внесла изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированный постановлением ЦИК от 10 августа 2020 № 172.

По материалам: ukrinform.ru