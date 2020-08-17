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Отошла в вечность известная украинская журналистка и общественный деятель

16.08.2020 23:25

Укринформ

Стало известно о смерти известной украинской журналистки Марты Коломиец.

Об этом сообщил поэт и издатель Иван Малкович в Facebook.

Малкович отметил, что Марта Коломиец, будучи выдающимся общественным деятелем, одновременно была "наделена совсем неформальным даром роднить людей с разных континентов, окутывая их своей заботливым вниманием".

Справка. Марта Коломиец была директором Программы Фулбрайта в Украине и женой телеведущего Даниила Яневского.

Также работала главой правления Украинского женского фонда, журналисткой издания Ukrainian Weekly (1991-1998), журналисткой и сотрудницей ряда программ по образованию, реформ местного самоуправления, развития гражданского общества.

Вместе с Яневским была продюсером фильма о жизни патриарха Иосифа Слепого.

Фото: novynarnia.com

По материалам: ukrinform.ru