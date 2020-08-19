Спецслужбы РФ готовили масштабную кибератаку на органы госвласти — СНБО

19.08.2020 18:58

Укринформ

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной хакерской атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Фейсбук, передает Укринформ.

«НКЦК при СНБО Украины обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости», — говорится в сообщении.

В частности, центр кибербезопасности предупреждает об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

Уточняется, что специалисты выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах.

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Отмечается, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы госорганов власти, в частности, СБУ.

По информации СНБО, преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям госучреждения.

«Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам», — информируют в СНБО.

Как сообщалось, глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа.

По материалам: ukrinform.ru