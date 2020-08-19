Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко — адвокат

19.08.2020 12:06

Укринформ

Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин пятого Президента Петра Порошенко.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил во время брифинга адвокат Илья Новиков.

"Печерский райсуд повторно принял решение об аресте имущества, который был отменен Киевским апелляционным судом", — сказал он.

По мнению адвоката, это свидетельствует о том, что Офис генпрокурора "в координации с другими структурами решили продолжать то, что уже начали".

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Как сообщалось, 27 июля Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 42 картин и одной литографии Порошенко.

В решении суда отмечалось, что судьи решили удовлетворить апелляцию, потому что обыск в музее имени Ивана Гончара был проведен в связи с наличием неотложного случая, о чем был составлен соответствующий протокол обыска от 26 мая.

Судьи также считают, что инициатором ходатайства не была доказана законность ареста имущества.

Ранее Печерский райсуд арестовал коллекцию картин Порошенко в рамках расследования уголовного дела о перемещении через государственную границу культурных ценностей.

По материалам: ukrinform.ru