Тарифы на медуслуги обязательно пересмотрят — Степанов

19.08.2020 21:51

Укринформ

Тарифы на медицинские услуги обязательно будут пересматриваться.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, передает Укринформ.

«Если мы говорим о пересмотре тарифов (на медицинские услуги — ред.), — конечно, на следующий год будем обязательно пересматривать (тарифы — ред.). При составлении этих тарифов … будем закладывать справедливую зарплату для врачей, а она должна быть радикально увеличена. Это касается и врачей и среднего медицинского персонала, и младшего», — сказал Степанов.

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Он напомнил, что правительство выделило средства на повышение зарплат медикам с 1 сентября.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 августа подтверждено 96403 случая COVID-19, из них за сутки — 1967 За сутки зафиксировано 28 новых летальных случаев.

По материалам: ukrinform.ru