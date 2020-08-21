Холодницкий уволился из Специализированной антикоррупционной прокуратуры: кем может стать бывший глава САП, и кто стал его преемником

Главное Общество
Ник Петров0
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Назар Холодницкий уволен с должности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на obozrevatel.com.

Уволен Назар Холодницкий.
Холодницкого уговорили досрочно уйти с должности главы САП. Фото: strana.ua.

Приказ о его увольнении был подписан 21 августа 2020 года Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Приказ об увольнении Холодницкого.
Приказ об увольнении Холодницкого подписан Венедиктовой.

Холодницкий сообщил об этом на своей странице в Facebook, поблагодарив свой коллектив.

«Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю свой коллектив за преданность делу, честность и неподкупность – мы достойно выполняем свою работу» -написал он в Facebook.

Стоит отметить, что решение об увольнении принято досрочно, на основании поданного ранее заявления самим Холодницким, потому как контракт с ним был подписан до ноября 2020 года.

По информации источника, причиной увольнения главы САП стало обострение конфликта с Генпрокурором. В результате стороны договорились, что Холодницкий пишет заявление, за что ему гарантировали должность советника в ОП.

Теперь у Венедиктовой из «попередников» остался только один заместитель — Гюндуз Мамедов, курирующий направление военных преступлений.

Исполняющим обязанности председателя САП назначен Максим Грищук, занимавший до этого пост первого заместителя Холодницкого.

Ранее сообщалось о том, что Аваков выступил с экстренным заявлением, что произошло.


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