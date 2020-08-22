При Минздраве создали совет ректоров медицинских учреждений образования

22.08.2020 13:47

Укринформ

При министерстве здравоохранения создали совет ректоров медицинских учебных заведений, и 21 августа уже прошло первое заседание.

Об этом заявил на брифинге 22 августа министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера по моей инициативе был проведен совет ректоров, который мы создали. В подчинении Минздрава находится 17 учреждений — три учреждения последипломного образования и 14 учреждений высшего образования", — отметил он.

Степанов подчеркнул, что медицинские образовательные программы должны "полностью соответствовать всем мировым и европейским стандартам", а украинский диплом врача — признаваться во всем мире.

Читайте также: Минздрав пересматривает требования к больницам, где проходят стажировку интерны — Степанов

"Мы пошли по пути создания такого совета ректоров, чтобы четко чувствовать проблемы, советоваться с нашими ректорами, которые непосредственно руководят учебными заведениями, где проходит это обучение, и потом выносить уже предложения", — добавил руководитель Минздрава.

Он также сообщил, что в ходе первого заседания участники обсудили вопрос внесения изменений в законодательство, нормативно-правовые документы, акты Кабинета Министров и приказы Минздрава.

По материалам: ukrinform.ru