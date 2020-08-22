Суд взял под стражу бывшего советника председателя "Киевзеленстроя"

22.08.2020 01:57

Укринформ

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда арестовал на 60 дней бывшего внештатного советника генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба суда, передает Укринформ.

"21 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему внештатному советнику генерального директора коммунального объединения "Киевзеленстрой" в виде содержания под стражей на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 21,02 миллиона гривень", — говорится в сообщении.

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В случае внесения залога подозреваемый обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд, а также не отлучаться за пределы Харькова.

Напомним: 21 августа правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, среди которых бывший гендиректор коммунального объединения "Киевзеленстрой" и его экс-заместителю. Их подозревают в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета Киева при закупке спецтехники.

По материалам: ukrinform.ru