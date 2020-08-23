ВОЗ обновила рекомендации относительно ношения масок детьми

23.08.2020 04:57

Укринформ

Дети с 12 лет, как и взрослые, должны носить защитные маски, младшим же рекомендуют надевать маски, когда невозможно соблюдать дистанцию.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, передает DW.

Для детей от 6 до 12 лет ношения масок не рекомендуется. Впрочем, в некоторых ситуациях, когда соблюдение дистанции не представляется возможным, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Детям младшего возраста не рекомендуется носить маски, поскольку они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно. При этом ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

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До сих пор окончательно не выяснено, насколько дети способствуют распространению коронавирусной инфекции. По данным ВОЗ, дети и подростки до 18 лет составляют от 1 до 7% зараженных коронавируса, а количество летальных случаев от COVID-19 в пределах этой группы ниже по сравнению с другими возрастными группами.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире выявлено 23 379 580 случаев заболевания COVID-19, в частности 808 684 летальных, выздоровели 15 906 076 человека.

По материалам: ukrinform.ru