В Раде предлагают не монетизировать «пакет малыша»

Как минимум несколько десятков народных избранников выступают против инициативы Кабмина, который предлагает вместо «пакета малыша» выплачивать новоиспеченным родителям 5000 гривен.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Facebook страницу нардепа от «Слуги народа» Евгении Кравчук.

Сообщается, что уже 72 нардепа подписались под проектом закона No 3006а, которым предлагается отменить монетизацию «пакета малыша» и оставить всё в том виде, который есть сейчас:

«Оставить «пакет малыша» или нет? Ответ на этот вопрос уже дали 72 нардепа, со мной, в том числе. Как и большинство родителей мы против того, чтобы монетизировали «пакет малыша»».

Депутат, ссылаясь на опрос ЮНИСЕФ сообщила, что «пакет малыша» положительно отразился на 79% семьях молодых родителях. Также, согласно опросу, 49% родителей отметили, что благодаря набору из «пакета» они существенно сэкономили на покупках детских товаров в первые месяцы жизни ребенка:

«За два года программы в «пакет малыша» стали класть больше предметов. Если в 2018 году 35% родителей говорили, что хотят получить вместо набора деньги, то сейчас 8 из 10 семей предпочитают именно «пакет малыша»».

Кравчук отметила, что за 5000 гривен будет невозможно приобрести столько же товаров, сколько есть в «пакете»:

«Снова буду ссылаться на исследования ЮНИСЕФ. Здесь утверждают, что если покупать все товары, которые предоставлены в пакете малыша за наличку, то нужно, в среднем, потратить около 7000 гривен».

Напомним, ранее мы писали, что в Минсоцполитики могут пересмотреть решение о монетизации «пакета малыша».