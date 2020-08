Международная премия имени Франко выбрала лауреата

На заседании жюри Международной премии имени Ивана Франко, которое состоялось 25-26 августа в Дрогобычском государственном педагогическом университете им. И. Франко, был определен лауреат 2020 года.

Об этом сообщается на сайте Международного фонда Ивана Франко, передает Укринформ.

"Двенадцать ученых с Украины, Германии, Австрии и Польши обсудили научные работы номинантов премии 2020 года, заслушали рецензентов и подискутировали о вкладе каждого претендента в украинскую гуманитаристику. Во время тайного голосования за лауреата премии члены жюри руководствовались собственными знаниями и позицией Ивана Франко, которую он выразил при жизни: «Эта работа насквозь критическая, дело холодного ума, вдохновленная великой идеей одноцельности и своеобразия …», — говорится в сообщении.

Как отмечается, имя лауреата Международной премии им. Ивана Франко 2020 года будет объявлено во время пятой торжественной церемонии награждения, которая состоится 27 августа в городе Дрогобыче, в день рождения Каменяра.

В то же время в фонде напомнили, что на высшую украинскую награду в гуманитаристике претендовали: монография «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література» директора Института Ивана Франко НАН Украины Евгения Нахлика (Украина); монография «Маленький дорослий: Дитина і дитинство в Гетьманщині XVIII ст.» доктора исторических наук, профессора кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игоря Сердюка (Украина); монография «Beau Monde on Empire's Edge: State and Stage in Soviet Ukraine» («Бомонд на краю империи: государство и сцена в советской Украине») профессора истории Стетсонского университета Мейгил К. Фаулер (США).

Международную премию им. Ивана Франко в 2015 году основал его внук — Роланд Франко. Лауреатами предыдущих лет были: Любомир Гузар, Верховный Архиепископ-эмерит УГКЦ, кардинал католической церкви (2016); профессор Венского университета, президент Международной ассоциации украинистов Михаэль Мозер и академик, почетный профессор Львовского национального университета им. Ивана Франко Олег Шаблий (2017); профессор Украинского католического университета (Львов) и Украинского свободного университета (Мюнхен) Ярослава Мельник и доцент кафедры Восточноевропейской истории Хельсинкского университета Йоханнес Реми (2018); доктор филологии Миланского университета Мария Грация Бартолиниа (2019).

