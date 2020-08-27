Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

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27.08.2020 18:15

Укринформ

Супруга Президента Украины Елена Зеленская и команда специалистов, которые работают над осовремениванием системы школьного питания, во время рабочей встречи обсудили ход реализации плана мероприятий, утвержденного в рамках проекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отдельные инициативы по обновлению системы школьного питания были и раньше, но, объединив усилия государственных органов, экспертов и общественных активистов, вам удалось подойти к этому проекту комплексно и системно. Разработанный рабочей группой план мероприятий имеет целью не только преодоление последствий проблем, но и направлен на устранение их причин и охватывает все этапы организации и контроля системы школьного питания», — сказала первая леди во время обсуждения.

Отмечается, что первоочередные шаги по реформированию системы школьного питания были определены по результатам комиссионного обследования 500 школ и онлайн-опроса более четырех тысяч учеников и их родителей, проведенных в феврале-марте 2020 года.

Согласно плану, Министерство здравоохранения осенью 2020 года разработает и внесет на утверждение Кабинетом министров Украины новые нормы и порядок организации питания учащихся в учебных заведениях, обновленный Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработает примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.

Новые нормы будут учитывать рекомендации диетологов и технологов относительно калорийности, питательной ценности, размеров порций продуктов и частоты употребления для разных возрастных групп детей и подростков, что поможет улучшить сбалансированность и энергетическую адекватность школьных меню. Также в ближайших планах — подготовка рецептов и вариантов меню для разных возрастных групп с учетом сезонной доступности отдельных продуктов, создание и регулярное обновление электронного справочника рецептов и меню для самостоятельного планирования питания в учебных заведениях или поставщиком питания.

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Для решения проблемы поставки в школьные столовые опасных или некачественных пищевых продуктов Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Антимонопольным комитетом Украины разрабатывают методологию относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

План мероприятий также включает внесение соответствующих изменений в законодательство и установление гигиенических требований к пищеблокам в учреждениях общего среднего образования с целью уменьшения риска возникновения пищевых отравлений у детей. Также будет усилен постоянный государственный мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы поставщиков пищевых продуктов и/или услуг по организации питания для учреждений общего среднего образования.

Разработанный рабочей группой план мероприятий по реформированию системы школьного питания уже прошел необходимую экспертную оценку и согласование профильных министерств и ведомств и был утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины № 1008-р от 5 августа 2020 года.

Отмечается также, что Кабинет Министров в декабре 2019 года утвердил образовательную субвенцию в сумме 400 млн грн на обновление материально-технической базы школ в 2020 году. За эти средства столовые и пищеблоки обновят в 1809 коммунальных школах, в которых в общей сложности обучается более 1 млн детей. Кроме ремонта помещений, для пищеблоков закупается современное оборудование: пароконвектоматы, электрические плиты, холодильное оборудование, мармиты, посудомоечные машины и т. п.

Во встрече приняли участие специалисты профильных министерств и ведомств — Министерства здравоохранения Украины, Министерства образования и науки, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета Украины, Государственной аудиторской службы, а также эксперты ЮНИСЕФ и основатель социального проекта по изменению культуры питания Евгений Клопотенко.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru