Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

Общество
Таисия Слепцова0
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Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

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27.08.2020 18:15

Укринформ

Супруга Президента Украины Елена Зеленская и команда специалистов, которые работают над осовремениванием системы школьного питания, во время рабочей встречи обсудили ход реализации плана мероприятий, утвержденного в рамках проекта.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Отдельные инициативы по обновлению системы школьного питания были и раньше, но, объединив усилия государственных органов, экспертов и общественных активистов, вам удалось подойти к этому проекту комплексно и системно. Разработанный рабочей группой план мероприятий имеет целью не только преодоление последствий проблем, но и направлен на устранение их причин и охватывает все этапы организации и контроля системы школьного питания», — сказала первая леди во время обсуждения.

Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

Отмечается, что первоочередные шаги по реформированию системы школьного питания были определены по результатам комиссионного обследования 500 школ и онлайн-опроса более четырех тысяч учеников и их родителей, проведенных в феврале-марте 2020 года.

Елена Зеленская обсудила со специалистами реформу системы школьного питания

Согласно плану, Министерство здравоохранения осенью 2020 года разработает и внесет на утверждение Кабинетом министров Украины новые нормы и порядок организации питания учащихся в учебных заведениях, обновленный Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования и разработает примерные двухнедельные меню с учетом использования сезонных продуктов.

Новые нормы будут учитывать рекомендации диетологов и технологов относительно калорийности, питательной ценности, размеров порций продуктов и частоты употребления для разных возрастных групп детей и подростков, что поможет улучшить сбалансированность и энергетическую адекватность школьных меню. Также в ближайших планах — подготовка рецептов и вариантов меню для разных возрастных групп с учетом сезонной доступности отдельных продуктов, создание и регулярное обновление электронного справочника рецептов и меню для самостоятельного планирования питания в учебных заведениях или поставщиком питания.

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Для решения проблемы поставки в школьные столовые опасных или некачественных пищевых продуктов Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины совместно с Антимонопольным комитетом Украины разрабатывают методологию относительно особенностей осуществления закупок в сфере организации питания в учебных заведениях.

План мероприятий также включает внесение соответствующих изменений в законодательство и установление гигиенических требований к пищеблокам в учреждениях общего среднего образования с целью уменьшения риска возникновения пищевых отравлений у детей. Также будет усилен постоянный государственный мониторинг со стороны Госпродпотребслужбы поставщиков пищевых продуктов и/или услуг по организации питания для учреждений общего среднего образования.

Разработанный рабочей группой план мероприятий по реформированию системы школьного питания уже прошел необходимую экспертную оценку и согласование профильных министерств и ведомств и был утвержден распоряжением Кабинета Министров Украины № 1008-р от 5 августа 2020 года.

Отмечается также, что Кабинет Министров в декабре 2019 года утвердил образовательную субвенцию в сумме 400 млн грн на обновление материально-технической базы школ в 2020 году. За эти средства столовые и пищеблоки обновят в 1809 коммунальных школах, в которых в общей сложности обучается более 1 млн детей. Кроме ремонта помещений, для пищеблоков закупается современное оборудование: пароконвектоматы, электрические плиты, холодильное оборудование, мармиты, посудомоечные машины и т. п.

Во встрече приняли участие специалисты профильных министерств и ведомств — Министерства здравоохранения Украины, Министерства образования и науки, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета Украины, Государственной аудиторской службы, а также эксперты ЮНИСЕФ и основатель социального проекта по изменению культуры питания Евгений Клопотенко.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru


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