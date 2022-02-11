Как информирует «НБН», один из пропагандистов России Семен Пегов опубликовал сообщение о том, что в Донецке активно проходит проверка боевой готовности подразделений незаконных вооруженных формирований из состава самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики».

Как следствие, по его словам, на центральных улицах города можно увидеть колонны легкой бронетехники, военные «Уралы», а также самих вооруженных сепаратистов.

В своем сообщении, ссылаясь на «силовые структуры» ОРДО, пропагандист написал:

«В городе проводится проверка готовности боевых подразделений. Говорится, в частности, о силах специального назначения».

Также военный корреспондент опубликовал видео, на котором действительно можно увидеть передвижение военной бронетехники улицами Донецка.

Касательно ситуации на Донбассе, известно, что на протяжении девятого февраля незаконные вооруженные формирования России обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.