Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Facebook-страницу Юлии Мендель.

В День всех влюбленных экс-спикер президента Владимира Зеленского, журналистка Юлия Мендель решила показать своего тайного возлюбленного. Долгое время Мендель прятала мужчину своего сердца от посторонних глаз.

Как оказалось, экс-спикер Банковой встречается с украинским политиком, экс-заместителем министра развития экономики Павлом Кухтой.

Известная украинка опубликовала слайд-шоу с их совместными фотографиями. В видеоролике играет композиция популярной группы «Океан Эльзы» «Без тебе мене нема».

«Влюбляюсь в тебя каждый день», — пишет Мендель.

Фото — Фейсбук-страница Юлии Мендель

А также она сообщает, что вместе с Павлом находится в Киеве. Видимо, таким образом, экс-спикер Банковой дала понять, что не собирается покидать пределы Украины на фоне тревожной информации и вероятном полномасштабном вторжении РФ.

«Верим в Мир и Любовь», — пишет журналистка.

Пользователи в восторге от трогательной публикации экс-пресс-секретаря Зеленского. Некоторые из них отмечают, что Юлия и Павел очень похожи внешне. Другие же просто желают возлюбленным счастья и любви.

«Очень похожи». «Вы красивые». «Очень рада за вас, Юленька». «Прекрасная пара». «Любви и счастья вам», — пишут комментаторы.

К слову, ранее Мендель прокомментировала слухи о романе с президентом Зеленским.