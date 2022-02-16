Как информирует «НБН», в материале «ДонПресс» говорится, что с первого марта на территории временно оккупированной российскими наемниками территории Горловки будет повышен один из тарифов для местного населения.

Согласно сообщению блогера из Горловки Егора Воронова, который ссылается на распоряжение так называемого «главы администрации» Ивана Приходько, начиная с первого марта, на территории неподконтрольной Кабинету министров Украины Горловки будет повышен тариф на проезд городскими автобусными маршрутами общего пользования, а также местным электротранспортом.

Отмечается также, что тариф на проезд на вышеуказанных видах транспорта повысят на четыре российских рубля.

Касательно ситуации с ОРДЛО в общем, известно, что сейчас мировое сообщество активно обсуждает решение Государственной думы России об отправке Путину на подписание документа о признании Москвой временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.