Как информирует «НБН», каждый день, каждый час российского вторжения в Украине кто-то из жителей нашей страны сталкивается с горем – то ли в результате артобстрела люди потеряли жилье, то ли из-за авиаудара кто-то потерял родных и близких, испытываются проблемы гуманитарного плана…

Только благодаря сплоченности населения Украинского государства, мужественных действий ВСУ и их руководства, мы даем мужественный отпор врагу, который несет невиданных еще для России масштабов летальные и санитарные потери в рядах их вооруженных сил. Двадцатилетние россияне, которых Путин отправил на убой, с целью захватить Украину и уничтожить народ, падают один за другим на поле боя. Некоторым, так сказать, кому повезло, сдаются в плен.

Буквально сегодня в Сети было обнародовано видео первых погребений российских оккупантов, тела которых были уже переправлены на родину. Кадры похорон опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.

Кроме того, есть информация из СМИ и о том, что на территории Крыма, а также вблизи украинско-белорусской границы в Беларуси были размещены мобильные крематории, в которых тела оккупантов сжигают. Это значит, что их родные и близкие никогда не увидят уже своих сыновей, мужей, отцов. Даже без права на погребение.

Обращаемся ко всем жителям Российской Федерации – остановите Путина, остановите войну, которую ваш президент развязал на территории Украины. Российские матери – не молчите, выходите на улицы в российских городах, доносите до общества, что это безумие, начатое российской властью в Украине, срочно нужно остановить, ведь здесь гибнут как ни в чем невинные украинские мирные люди, так и ваши дети.

Как известно, ранее в Сети также появились кадры на которых запечатлено, как российские военные открывают огонь по мирным людям, жителям Мелитополя, из стрелкового оружия.