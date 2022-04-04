Данные социального опроса показали, что 79% жителей Украины, которые были вынуждены выехать за границу из-за вторжения армии Российской Федерации, хотят вернуться домой после войны. Из опрошенных, 11% респондентов затруднились с ответом, а 10% решили остаться в чужой стране и в Украину не вернутся, информирует «НБН» со ссылкой на ratinggroup.ua.

89% участников опроса не сомневаются, что в войне с Российской Федерацией одержит победу Украина, 10% колебались с ответом и всего 1% респондентов считают, что наша страна проиграет в сражении с войсками Путина.

Что интересно, на 15 дней войны результаты социального опроса отличались: 92% украинцев не сомневались в победе своей страны, а 6% не имели уверенности, что Украина выдержит вооруженную агрессию России.

Ранее жители Украины оценили шансы вторжения вооруженных сил Российской Федерации на страну-члена Североатлантического Альянса. Социологи группы «Рейтинг» выяснили, сколько украинцев согласны с мнением экспертов о нападении РФ на государство НАТО.