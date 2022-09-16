Как информирует «НБН» со ссылкой на российский «Интерфакс», сегодня погиб так называемый «генпрокурор» оккупированной Луганщины Сергей Горенко. Это произошло в результате взрыва в здании «генпрокуратуры».

Российские пропагандистские СМИ пишут:

«Предварительные данные говорят о том, что «генпрокурор «ЛНР» Сергей Горенко погиб. Причиной тому стали полученные в результате взрыва в его кабинете ранения».

Сергей Горенко. Фото — rtvi.com

Как известно, ранее стало известно о громком взрыве в кабинете так называемого «генпрокурора» оккупированных районов Луганской области, который располагается в центре Луганска. Также в СМИ была информация и о том, что Сергею Горенко оторвало руку. Само здание «генпрокуратуры», где произошел взрыв, оцепили.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ точным ударом уничтожили базу отдыха для оккупантов в оккупированном Херсоне.