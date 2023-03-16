Как информирует «НБН», видео перехвата этого разговора было обнародовано на странице Главного управления разведки Минобороны Украины.

Говоря о расстреле безоружных украинских военных, оккупант заявил:

Я держал их на прицеле. Они отдали нам оружие, а я расстрелял их в упор. И на видео, что я расстреливаю в упор их.

А когда женщина сказала ему, что так делать нельзя и нужно себя хорошо вести, захватчик ответил:

Я ни детей, никого в живых оставлять не буду. Мне на них все равно.

Ранее ГУР МОУ обнародовало перехват разговора россиян, где военные рассказывают, как командиры «отмазываются» от войны в Украине, предпочитая оставаться в Сирии.