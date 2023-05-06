Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Ташевой изданию «PAP«.

В своем интервью Ташева рассказала о том, что некоторые западные политики говорят о том, что Украина не должна освобождать Крымский полуостров, так как это может привести к негативным последствиям. Ташева уточнила, что речь идет не конкретно о странах, которые категорически против освобождения Крыма, а только о политиках, которые не согласны с деоккупацией полуострова.

Ташева объяснила, что они считают, что это приведет к чему-то очень плохому и спровоцирует российское правительство. Также западные политики говорят и о том, что это не принесет никакой пользы для местных жителей.

В то же время официальный представитель президента в Крыму сообщила, что она не верит в то, что Путин не сможет применить тактическое ядерное оружие против Украины, так как в таком случае ему настанет конец

Стоит напомнить, что ранее власти Крыма начали готовиться к возможной изоляции.