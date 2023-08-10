БО «Рух у майбутнє» и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных Сил Украины необходимую на передовой технику. К военным на фронт поехал трал для перевозки техники. Полученная техника позволит выполнять необходимые задачи в зоне соприкосновения.

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Украинские воины получили трал для перевозки техники, который доставит на передовую машину-экскаватор КрАЗ. Последнюю они направят в Донецкую область для обустройства позиций. Этот трал нужен артиллеристам для быстрой и безопасной перевозки техники.

Помощник начальника автомобильной службы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, капитан Святослав Мартынович рассказал, что трал используется для эвакуации поврежденной техники, которая перевозится из зоны боевых действий на ремонтные базы и склады. Также он используется для перевозки. Чтобы инженерная техника не ездила своим ходом, ее легче, экономнее и целесообразнее перевозить на трале. Для логистики это чрезвычайно важно.

Уже 9 год война, а люди помогают. Помощь от «Руха» есть, используется, за это большое спасибо

— добавил Мартынович.

Григорий Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. Так ранее на фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и другое. То есть те вещи, которые необходимы на передовой для украинских военных. А зимой 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал футбольный клуб «Рух», модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь — это дань благодарности нашим военным

— отметил Григорий Козловский.

«Рух у майбутнє» помогал, помогает и будет обязательно помогать столько, сколько это будет нужно и вместе будем приближать нашу Победу

— добавил меценат.